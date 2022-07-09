Льюис Хэмилтон: мало что может быть хуже, чем подвести команду

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись об аварии, в которую угодил во время квалификации Гран-при Австрии. Хэмилтон разбил машину на первой попытке в третьем сегменте и в итоге стал десятым.



«Авария стала для меня тяжёлым испытанием, ведь мало что может быть хуже, чем подвести команду. Столько людей собираются вместе и невероятно усердно работают, чтобы вывести нас на трассу, поэтому я приношу извинения всей команде за дополнительную работу. Мы никогда не боялись тяжёлого труда, это то, что делает нас чемпионами. Я горжусь тем, что являюсь частью «Мерседеса». Только вперёд», — написал Хэмилтон.

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