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Льюис Хэмилтон: мало что может быть хуже, чем подвести команду

Льюис Хэмилтон: мало что может быть хуже, чем подвести команду
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись об аварии, в которую угодил во время квалификации Гран-при Австрии. Хэмилтон разбил машину на первой попытке в третьем сегменте и в итоге стал десятым.

«Авария стала для меня тяжёлым испытанием, ведь мало что может быть хуже, чем подвести команду. Столько людей собираются вместе и невероятно усердно работают, чтобы вывести нас на трассу, поэтому я приношу извинения всей команде за дополнительную работу. Мы никогда не боялись тяжёлого труда, это то, что делает нас чемпионами. Я горжусь тем, что являюсь частью «Мерседеса». Только вперёд», — написал Хэмилтон.

Самые яркие Гран-при Австрии Формулы-1:

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