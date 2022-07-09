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Вольф раскритиковал поведение болельщиков в квалификации Гран-при Австрии

Вольф раскритиковал поведение болельщиков в квалификации Гран-при Австрии
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф остался недоволен поведением болельщиков во время квалификации Гран-при Австрии.

После аварии Льюиса Хэмилтона во время квалификации большая часть болельщиков начала аплодировать. На это обратили внимание в Sky Sports, сказав, что при аварии Ферстаппена в Сильверстоуне год назад было всего несколько человек, обрадовавшихся этому.

«Я бы хотел, чтобы болельщики демонстрировали спортивное поведение. Думаю, нам нужно больше общаться с фанатами, которые аплодируют, если машина соперника врезается в стену или освистывают пилотов, которые дают интервью. Мы не станем этого делать в отношение наших конкурентов, даже если кому-то может показаться, что мы враждебно настроены друг ко другу. Никто не должен демонстрировать такое поведение. Формула-1 вместе со СМИ должны просветить людей», — приводит слова Вольфа GPBlog.

Самые яркие Гран-при Австрии Формулы-1:

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