Формула-1. Гран-при Австрии. Онлайн-трансляция спринта начнётся в 17:30
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Сегодня, 9 июля, на стационарном автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге состоится спринтерская гонка 11-го этапа сезона-2022 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Австрии.
После десяти первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В 2022 году в чемпионате мира нет ни одного представителя России. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал первым в карьере.
Начало спринтерской гонки запланировано на 17:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Австрии — 2022. Онлайн-трансляция спринта.
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