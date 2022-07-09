Формула-1. Гран-при Австрии. Онлайн-трансляция спринта начнётся в 17:30

Сегодня, 9 июля, на стационарном автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге состоится спринтерская гонка 11-го этапа сезона-2022 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Австрии.



После десяти первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В 2022 году в чемпионате мира нет ни одного представителя России. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал первым в карьере.



Начало спринтерской гонки запланировано на 17:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.



Формула-1. Гран-при Австрии — 2022. Онлайн-трансляция спринта.