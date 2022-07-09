Карлос Сайнс считает, что может побороться за победу в спринте

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвёл итоги квалификации Гран-при Австрии, а также оценил свои перспективы в спринте, который пройдёт 9 июля.
«Постепенно я приближаюсь к оптимальному состоянию. Квалификацию мы провели хорошо. В первых двух сегментах обошлись без ненужных рисков, а в третьем вовремя провели пит-стоп.
В последних гонках я чувствую себя намного комфортнее и увереннее, но есть над чем работать. Хорошая новость в том, что у нас ещё будет вторая практика и мы сможем потренировать темп на длинной дистанции и опробовать шины. Думаю, что, стартуя третьим по чистой стороне трассы, у меня есть хорошие шансы побороться. Будет интересная гонка, учитывая возможности слипстрима и DRS», — цитирует Сайнса RaceFans.
Напомним, на Гран-при Великобритании Карлос Сайнс финишировал первым.
Самые яркие Гран-при Австрии Формулы-1:
- 9 июля 2022
-
12:07
-
12:00
-
11:49
-
11:45
-
11:43
-
11:04
-
10:53
-
10:26
-
10:14
-
10:01
-
09:50
-
09:28
-
01:30
-
01:23
-
01:15
-
01:10
-
00:51
- 8 июля 2022
-
23:47
-
22:48
-
22:10
-
21:39
-
20:57
-
20:53
-
20:51
-
20:35
-
19:27
-
19:18
-
19:13
-
19:00
-
18:00
-
17:40
-
16:39
-
15:45
-
15:45
-
15:34