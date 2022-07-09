Карлос Сайнс считает, что может побороться за победу в спринте

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвёл итоги квалификации Гран-при Австрии, а также оценил свои перспективы в спринте, который пройдёт 9 июля.



«Постепенно я приближаюсь к оптимальному состоянию. Квалификацию мы провели хорошо. В первых двух сегментах обошлись без ненужных рисков, а в третьем вовремя провели пит-стоп.



В последних гонках я чувствую себя намного комфортнее и увереннее, но есть над чем работать. Хорошая новость в том, что у нас ещё будет вторая практика и мы сможем потренировать темп на длинной дистанции и опробовать шины. Думаю, что, стартуя третьим по чистой стороне трассы, у меня есть хорошие шансы побороться. Будет интересная гонка, учитывая возможности слипстрима и DRS», — цитирует Сайнса RaceFans.



Напомним, на Гран-при Великобритании Карлос Сайнс финишировал первым.

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