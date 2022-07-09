Кроуфорд выиграл спринтерскую гонку Формулы-3 в Шпильберге. Смоляр после старта 16-м — 9-й

Участник молодёжной программы «Ред Булл» Джек Кроуфорд одержал победу в спринтерской гонке этапа Формулы-3 в Шпильберге. Второе место занял Кайо Коллет, третьим финишировал Франко Колапинто.

Россиянин Александр Смоляр, стартовавший с 16-й позиции, занял девятое место. Монегаск Артур Леклер, младший брат пилота итальянской команды Формулы-1 «Феррари» Шарля Леклера, по итогам заезда стал четвёртым.

Формула-3. Шпильберг. Спринтерская гонка:



1. Джек Кроуфорд — 21 круг.

2. Кайо Колле +0,6.

3. Франко Колапинто +1,0.

4. Артур Леклер +1,2.

5. Роман Станек +2,3.

6. Кайлен Фредерик +6,1.

7. Джонни Эдгар +7,2.

8. Виктор Мартинс +7,5.

9. Александр Смоляр +8,1.

10. Исаак Хаджар +8,5.