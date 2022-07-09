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Кроуфорд выиграл спринтерскую гонку Формулы-3 в Шпильберге. Смоляр после старта 16-м — 9-й

Кроуфорд выиграл спринтерскую гонку Формулы-3 в Шпильберге. Смоляр после старта 16-м — 9-й
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Участник молодёжной программы «Ред Булл» Джек Кроуфорд одержал победу в спринтерской гонке этапа Формулы-3 в Шпильберге. Второе место занял Кайо Коллет, третьим финишировал Франко Колапинто.

Россиянин Александр Смоляр, стартовавший с 16-й позиции, занял девятое место. Монегаск Артур Леклер, младший брат пилота итальянской команды Формулы-1 «Феррари» Шарля Леклера, по итогам заезда стал четвёртым.

Формула-3. Шпильберг. Спринтерская гонка:

1. Джек Кроуфорд — 21 круг.
2. Кайо Колле +0,6.
3. Франко Колапинто +1,0.
4. Артур Леклер +1,2.
5. Роман Станек +2,3.
6. Кайлен Фредерик +6,1.
7. Джонни Эдгар +7,2.
8. Виктор Мартинс +7,5.
9. Александр Смоляр +8,1.
10. Исаак Хаджар +8,5.

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