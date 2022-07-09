Кевин Магнуссен — о соблюдении границ трассы: гонщиков это раздражает

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен негативно высказался о жёстком соблюдении границ трассы. Гонщик считает, что гоночная дирекция неправа, аннулируя время за выезд за пределы гоночного трека.



«Это довольно неприятно, особенно если твою машину просто естественным образом выносит за пределы трассы по широкой траектории. Намного лучше, когда ты теряешь время, просто замедляясь за пределами трека. Например, в Австрии на последнем повороте с внешней стороны есть достаточно высокий и жёсткий поребрик. Заедешь — в любом случае потеряешь время. Это естественный ограничитель. В ФИА решили действовать иначе, и гонщиков это раздражает», — цитирует Магнуссена GP Fans.



Напомним, по итогам квалификации Гран-при Австрии пилот «Ред Булл» Серхио Перес был оштрафован за выезд за границы трассы. Мексиканец, показавший четвёртый результат, будет стартовать с 13-й позиции в спринте.

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