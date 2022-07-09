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Сайнс — лучший во 2-й тренировке Гран-при Австрии, Леклер — 2-й, Ферстаппен — 3-й

Сайнс — лучший во 2-й тренировке Гран-при Австрии, Леклер — 2-й, Ферстаппен — 3-й
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В Шпильберге завершилась вторая свободная практика Гран-при Австрии Формулы-1. Лучшим по её итогам стал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Второй результат продемонстрировал товарищ Сайнса по команде Шарль Леклер. Топ-3 замкнул пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Семикратный чемпион Формулы-1, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был девятым.

Формула-1. Гран-при Австрии. Вторая свободная практика:

1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.08,610.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,050.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,168.
4. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,222.
5. Эстебан Окон («Альпин») +0,238.
6. Серхио Перес («Ред Булл») +0,569.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,630.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,641.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,740.
10. Ландо Норрис («Макларен») +0,909.
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,915.
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,969.
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,992.
14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,055.
15. Мик Шумахер («Хаас») +1,090.
16. Александер Албон («Уильямс») +1,130.
17. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,242.
18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,350.
19. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,395.
20. Николас Латифи («Уильямс») +1,651.

Формула-1 2022. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Свободная практика 2
09 июля 2022, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
1:08.610
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.050
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.168
Комментарии
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