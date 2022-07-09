Сайнс — лучший во 2-й тренировке Гран-при Австрии, Леклер — 2-й, Ферстаппен — 3-й

В Шпильберге завершилась вторая свободная практика Гран-при Австрии Формулы-1. Лучшим по её итогам стал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Второй результат продемонстрировал товарищ Сайнса по команде Шарль Леклер. Топ-3 замкнул пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Семикратный чемпион Формулы-1, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был девятым.

Формула-1. Гран-при Австрии. Вторая свободная практика:

1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.08,610.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,050.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,168.

4. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,222.

5. Эстебан Окон («Альпин») +0,238.

6. Серхио Перес («Ред Булл») +0,569.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,630.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,641.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,740.

10. Ландо Норрис («Макларен») +0,909.

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,915.

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,969.

13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,992.

14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,055.

15. Мик Шумахер («Хаас») +1,090.

16. Александер Албон («Уильямс») +1,130.

17. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,242.

18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,350.

19. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,395.

20. Николас Латифи («Уильямс») +1,651.