Бинотто отреагировал на новость, что не все в «Феррари» хотели отмечать победу Сайнса

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто отреагировал на новость о том, что часть сотрудников команды изначально отказалась присутствовать на подиуме в Сильверстоуне после победы Карлоса Сайнса. Карлос выиграл первый Гран-при в карьере в Формуле-1, но это произошло во многом за счёт Шарля Леклера, который в очередной раз усомнился в стратегических решениях своего гоночного коллектива.
«Это неправда. Когда я услышал об этом, то был удивлён. Что я сделал после, так это проверил, потому что никогда не знаешь наверняка — может быть, я что-то пропустил. Но нет, всё было совсем не так. Я удивлён и в очередной раз разочарован тем, что появляются такие новости, которые неверно описывают произошедшее.
Я очень рад за Карлоса, который выиграл свою первую гонку. В Сильверстоуне он провёл фантастический уикенд, стартовав с поула. Вся команда была там и болела за него. Так что никаких проблем нет», — приводит слова Бинотто Autosport.
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