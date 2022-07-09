Вольф — об авариях Хэмилтона и Расселла: будто уронили авто из конструктора Lego на пол

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался об авариях, в которые попали оба пилота команды, Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, в квалификации Гран-при Великобритании. Ранее стало известно, что в результате на болиде Хэмилтона пришлось заменить шасси, а на авто Расселла и Хэмилтона — коробки передач.



«Мы потратили треть от повышения лимита бюджетов за один день. Наши боксы выглядели так, как будто кто-то уронил автомобиль конструктора Lego на пол.



Вообще, как мне кажется, машиной по-прежнему сложно управлять. Теперь, когда мы действительно можем бороться за передовые позиции, я очень рад видеть, что оба наших пилота атакуют. Повторюсь, машиной сложно управлять. Но теперь она быстрее, и меня это полностью устраивает», — приводит слова Вольфа Сrash.net.

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