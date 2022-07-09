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«Ред Булл» оштрафован за превышение скорости на пит-лейне Пересом

«Ред Булл» оштрафован за превышение скорости на пит-лейне Пересом
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Стюарды Гран-при Австрии приняли решение оштрафовать австрийскую команду «Ред Булл» на сумму в € 300 за превышение скорости на пит-лейне мексиканским гонщиком Серхио Пересом.

Во время второй свободной практики Гран-при Австрии, которая состоялась сегодня, 9 июля, Перес проехал по пит-лейну со скоростью 82,1 км/ч при действующем в нынешний уикенд ограничении в 80 км/ч.

Напомним, Серхио по итогам второй тренировки стал шестым. Его товарищ по команде, голландец Макс Ферстаппен, был третьим. Лучший результат продемонстрировал пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Сегодня же в Шпильберге состоится спринт. Начало заезда запланировано на 17:30 по московскому времени.

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