Бывший босс Формулы-1 Экклстоун извинился за высказывания о Путине

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун объяснился за свои высказывания о президенте РФ Владимире Путине.
«Люди часто выходят и говорят что-то или делают что-то, особо не задумываясь. Думаю, так поступил и я. Я могу понять людей, которые думают, что я защищаю действия Путина, но это не так. Я вырос во время Второй мировой и знаю, что это такое.
Мне жаль украинцев. Им нужно просто сесть и договориться. Прошу прощения, если что-то из того, что я сказал, кого-то расстроило. Это не было сделано намеренно», — приводит слова Экклстоуна Sky Sports.
Напомним, ранее Берни Экклстоун в эфире программы Good Morning Britain публично заявил о том, что полностью поддерживает президента РФ Владимира Путина, и добавил, что «готов принять за него пулю». Кроме того, экс-руководитель Формулы-1 раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что «он просто не захотел сделать большего для того, чтобы избежать возникшей ситуации».
В ответ Формула-1 открестилась от комментариев Экклстоуна, заявив, что они являются лишь личным мнением бывшего функционера.
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