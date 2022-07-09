Макс Ферстаппен увеличил отрыв в общем зачёте Формулы-1 до 48 очков

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен продолжает лидировать в общем зачёте Формулы-1 после спринта Гран-при Австрии. После победы в субботней короткой гонке голландец опережает Серхио Переса уже на 48 очков. Идущий третьим Шарль Леклер сократил отставание от второго номера «Ред Булл» и теперь проигрывает мексиканцу шесть баллов.



Формула-1. Общий зачёт.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 189 очков

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 151

3. Шарль Леклер («Феррари») — 145

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 133

5. Джордж Расселл («Мерседес») — 116

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 94

7. Ландо Норрис («Макларен») — 58

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 46

9. Эстебан Окон («Альпин») — 42

10. Фернандо Алонсо («Альпин») — 28

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 16

12. Кевин Магнуссен («Хаас») — 18

13. Даниэль Риккардо («Макларен») — 15

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 15

15. Юки Цунода («Альфа Таури») — 11

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 5

17. Мик Шумахер («Хаас») — 4

18. Александер Албон («Уильямс») — 3

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 3

20. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») — 0

21. Николас Латифи («Уильямс») — 0.



Кубок конструкторов

1. «Ред Булл» — 340 очков

2. «Феррари» — 278

3. «Мерседес» — 210

4. «Макларен» — 73

5. «Альпин» — 70

6. «Альфа Ромео» — 51

7. «Альфа Таури» — 27

8. «Хаас» — 22

9. «Астон Мартин» — 18

10. «Уильямс» — 3.