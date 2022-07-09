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Макс Ферстаппен увеличил отрыв в общем зачёте Формулы-1 до 48 очков

Макс Ферстаппен увеличил отрыв в общем зачёте Формулы-1 до 48 очков
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен продолжает лидировать в общем зачёте Формулы-1 после спринта Гран-при Австрии. После победы в субботней короткой гонке голландец опережает Серхио Переса уже на 48 очков. Идущий третьим Шарль Леклер сократил отставание от второго номера «Ред Булл» и теперь проигрывает мексиканцу шесть баллов.

Формула-1. Общий зачёт.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 189 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 151
3. Шарль Леклер («Феррари») — 145
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 133
5. Джордж Расселл («Мерседес») — 116
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 94
7. Ландо Норрис («Макларен») — 58
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 46
9. Эстебан Окон («Альпин») — 42
10. Фернандо Алонсо («Альпин») — 28
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 16
12. Кевин Магнуссен («Хаас») — 18
13. Даниэль Риккардо («Макларен») — 15
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 15
15. Юки Цунода («Альфа Таури») — 11
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 5
17. Мик Шумахер («Хаас») — 4
18. Александер Албон («Уильямс») — 3
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 3
20. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») — 0
21. Николас Латифи («Уильямс») — 0.

Кубок конструкторов
1. «Ред Булл» — 340 очков
2. «Феррари» — 278
3. «Мерседес» — 210
4. «Макларен» — 73
5. «Альпин» — 70
6. «Альфа Ромео» — 51
7. «Альфа Таури» — 27
8. «Хаас» — 22
9. «Астон Мартин» — 18
10. «Уильямс» — 3.

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