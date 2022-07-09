Кирилл Смаль во второй раз за сезон поднялся на подиум в испанской Формуле-4

На бельгийской трассе «Спа-Франкоршам» прошёл четвёртый этап испанской Формулы-4 сезона-2022 — среди участников этого первенства традиционно выступают четверо россиян. Однако главным героем уикенда стал болгарин Никола Цолов, который, как и на предыдущем этапе, выиграл все три заезда. В общей сложности на счету Цолова уже девять побед в 12 гонках сезона.



Лучшим из россиян в Спа стал Кирилл Смаль. В первой гонке в борьбе за подиум он уступил итальянцу Валерио Риничелле, зато Смаль оказался сильнее во втором заезде — он опередил итальянца и во второй раз в сезоне финишировал в топ-3. В финальной гонке Кирилл в борьбе с соперниками уже в первом повороте оказался за пределами трассы, вернулся в гонку одним из последних и вынужден был прорываться вперёд.



В этот момент шанс на подиум появился у другого россиянина — Мирона Пингасова. При старте с шестой позиции он быстро прорвался в топ-3, но сначала пропустил Роберта де Хаана, а вскоре столкнулся с Сулейманом Занфари, сломал антикрыло и тоже откатился назад. Лучшим из россиян в этом заезде в итоге оказался Владислав Рябов — 12-е место стало для него лучшим в сезоне-2022. Кирилл Смаль прорвался на 13-ю строчку, Максим Архангельский расположился 14-м, а Мирон Пингасов в итоге был классифицирован 25-м.



В общем зачёте по-прежнему уверенно лидирует Цолов, вторую строчку занимает Бартер, уступающий уже 118 очков, а третьим держится поляк Тимотеуш Кухарчик с отставанием в 120 баллов. Тем временем Кирилл Смаль отыграл три позиции и теперь занимает пятое место турнирной таблицы, Пингасов занимает 14-ю позицию, а Архангельский и Рябов очков в этом году ещё не набирали.



Пятый этап испанской Формулы-4 пройдёт 3-4 сентября на трассе «Моторленд Арагон» в Альканьисе — после него участников ждут лишь уикенд в Наварре в начале октября и финал сезона-2022 в Барселоне в середине ноября.