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Леклер объяснил, почему отстал от Ферстаппена на первых кругах спринта

Леклер объяснил, почему отстал от Ферстаппена на первых кругах спринта
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал второй результат в спринтерской гонке Гран-при Австрии Формулы-1.

«Было непросто. Очевидно, на первой стадии гонки вся суть была в том, чтобы беречь шины, но Макс был очень быстр и довольно сильно атаковал поначалу. Я просто старался контролировать шины, чтобы атаковать в конце. У меня было маленькое сражение с Карлосом, а ближе к концу я начал атаковать. Я немного отыгрывал, ну а в целом всё было очень плотно. Гонка будет завтра, и я надеюсь, что мы сможем стартовать так же хорошо, как сегодня, и оказать на Макса большее давление», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Австрии. Спринт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 23 круга
2. Шарль Леклер («Феррари») +1.675
3. Карлос Сайнс («Феррари») +5.644
4. Джордж Расселл («Мерседес») +13.429
5. Серхио Перес («Ред Булл») +18.302
6. Эстебан Окон («Альпин») +31.032
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +34.539
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35.447
9. Мик Шумахер («Хаас») +37.163
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +37.557
11. Ландо Норрис («Макларен») +38.580
12. Даниэль Риккардо («Макларен») +39.738
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +48.241
14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +50.753
15. Пьер Гасли («Альфа Таури») +52.125
16. Алекс Албон («Уильямс») +52.412
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +54.556
18. Николас Латифи («Уильямс») +1:08.694
19. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — сход
20. Фернандо Алонсо («Альпин») — сход.

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