Леклер объяснил, почему отстал от Ферстаппена на первых кругах спринта

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал второй результат в спринтерской гонке Гран-при Австрии Формулы-1.



«Было непросто. Очевидно, на первой стадии гонки вся суть была в том, чтобы беречь шины, но Макс был очень быстр и довольно сильно атаковал поначалу. Я просто старался контролировать шины, чтобы атаковать в конце. У меня было маленькое сражение с Карлосом, а ближе к концу я начал атаковать. Я немного отыгрывал, ну а в целом всё было очень плотно. Гонка будет завтра, и я надеюсь, что мы сможем стартовать так же хорошо, как сегодня, и оказать на Макса большее давление», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Австрии. Спринт



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 23 круга

2. Шарль Леклер («Феррари») +1.675

3. Карлос Сайнс («Феррари») +5.644

4. Джордж Расселл («Мерседес») +13.429

5. Серхио Перес («Ред Булл») +18.302

6. Эстебан Окон («Альпин») +31.032

7. Кевин Магнуссен («Хаас») +34.539

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35.447

9. Мик Шумахер («Хаас») +37.163

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +37.557

11. Ландо Норрис («Макларен») +38.580

12. Даниэль Риккардо («Макларен») +39.738

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +48.241

14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +50.753

15. Пьер Гасли («Альфа Таури») +52.125

16. Алекс Албон («Уильямс») +52.412

17. Юки Цунода («Альфа Таури») +54.556

18. Николас Латифи («Уильямс») +1:08.694

19. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — сход

20. Фернандо Алонсо («Альпин») — сход.