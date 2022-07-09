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Феттель попал под расследование за свои действия на брифинге гонщиков

Феттель попал под расследование за свои действия на брифинге гонщиков
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Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель попал под расследование со стороны стюардов Гран-при Австрии Формулы-1. При этом судьи будут разбирать не поведение Феттеля на гоночной трассе, а некие действия Себастьяна на традиционном брифинге гонщиков. Согласно официальному документу ФИА, Феттель подозревается в нарушении статьи 12.2.1.f спортивного кодекса ФИА, посвящённой поведению пилотов на брифинге. Что именно сделал Феттель, не уточняется.

Официальный представитель «Астон Мартин» должен был явиться к стюардам Гран-при Австрии в 18:00 по местному времени (19:00 мск).

Формула-1. Гран-при Австрии. Спринт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 23 круга
2. Шарль Леклер («Феррари») +1.675
3. Карлос Сайнс («Феррари») +5.644
4. Джордж Расселл («Мерседес») +13.429
5. Серхио Перес («Ред Булл») +18.302
6. Эстебан Окон («Альпин») +31.032
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +34.539
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35.447
9. Мик Шумахер («Хаас») +37.163
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +37.557
11. Ландо Норрис («Макларен») +38.580
12. Даниэль Риккардо («Макларен») +39.738
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +48.241
14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +50.753
15. Пьер Гасли («Альфа Таури») +52.125
16. Алекс Албон («Уильямс») +52.412
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +54.556
18. Николас Латифи («Уильямс») +1:08.694
19. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — сход
20. Фернандо Алонсо («Альпин») — сход.

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