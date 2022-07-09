Шумахер считает, что «Хаас» должен был поменять их с Магнуссеном местами

Гонщик «Хааса» Мик Шумахер остался недоволен тем, что команда не попросила Кевина Магнуссена пропустить его вперёд в спринтерской гонке Гран-при Австрии. В итоге Магнуссен слегка оторвался от немца, а тот пропустил вперёд Льюиса Хэмилтона и финишировал девятым.



«Думаю, это стоит обсудить. Да, сражение с Льюисом было весёлым, но его в принципе не должно было быть. В некоторые моменты гонки я был немного быстрее. В каком-то плане я берёг его (Магнуссена. — Прим. «Чемпионата») задницу от атак Льюиса. Я надеялся, что Кевин чуть сбавит ход, но это не случилось. И после этого я оказался под ударом со стороны DRS Хэмилтона», — заявил Шумахер в интервью Sky Sports.



На уточняющие вопросы корреспондента немец подтвердил, что он считает, что его и Магнуссена должны были поменять местами. Также Шумахер подтвердил, что на соответствующее предложение по радио команда ответила отказом.