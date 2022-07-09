Семь гонщиков Формулы-1 избежали наказаний от судей Гран-при Австрии

Стюарды Гран-при Австрии Формулы-1 завершили расследование действий сразу семи пилотов и их команд во время второго прогревочного круга перед спринтерской гонкой. К стюардам после завершения спринта были вызваны гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо, пилот «Хааса» Мик Шумахер, пилот «Альпин» Эстебан Окон, гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, представители «Астон Мартин» Лэнс Стролл и Себастьян Феттель и пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.



По итогам расследования судьи постановили, что ни один из семи пилотов не получил запрещённых правилами инструкций от инженеров. Соответственно, никто не получил штрафа и не потерял своих позиций.



Напомним, победу в спринтерской гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.