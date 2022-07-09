Расселл не ожидал такого отставания «Мерседеса» от «Ред Булл» и «Феррари»

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал четвёртый результат в спринте Гран-при Австрии Формулы-1.



«Прежде всего хочу поблагодарить всех в боксах за то, что они подготовили машину. Команда приложила огромные усилия, так что хорошо набрать очки. Что касается скорости, то отставание было больше, чем мы ожидали. Мы отстали на 13 секунд за 23 круга, то есть проигрывали почти по полсекунды на круге. Нам нужно поработать вечером, чтобы понять, почему наш темп упал. Небольшие вещи могут оказать влияние — например, было нелегко контролировать работу шин, ну и разный подход к уровню прижимной силы сыграет завтра свою роль. Но мы не сомневаемся, что нам нужно поработать», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».