Леклер считает, что «Феррари» не может позволить себе борьбу пилотов в гонке

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер высказал мнение, что в воскресной гонке Гран-при Австрии Формулы-1 его команда не должна разрешать двум своим пилотам сражаться так, как в спринте, когда Леклер и Карлос Сайнс боролись в начальной стадии гонки и из-за этого отпустили лидировавшего пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.



«Завтра будет длинная гонка, будет весьма важна работа с шинами — важнее, чем сегодня. Так что, вероятно, завтра мы не можем себе позволить то, что делали сегодня.



Сегодня я потерял на этом немного времени. Не думаю, что его было достаточно для борьбы за победу. Макс ведь тоже берёг шины, как только создал отрыв. Но мы никогда точно не узнаем, что могло произойти», — приводит слова Леклера The Race.