Гасли прокомментировал столкновение с Хэмилтоном на старте спринта Гран-при Австрии

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал столкновение на старте спринта Гран-при Австрии Формулы-1. Перед первым поворотом француз сместился левее и задел болид Льюиса Хэмилтона, после чего француза развернуло. Гасли закончил гонку 15-м.
«Я невероятно расстроен. Мы стартовали в спринте в топ-10, но ещё до первого поворота всё было кончено. Я не совсем знаю, что случилось, так что мне нужно позднее всё изучить. Но я был рядом с Льюисом, а потом внезапно моя машина оказалась в неверном направлении относительно трассы. Левая часть автомобиля после этого была сломана, так что оставшуюся часть гонки автомобиль был ужасен в управлении.
Завтра будет длинная гонка, так что нам нужно изучить, как можно пробиться вперёд», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».
- 9 июля 2022
-
22:49
-
21:58
-
21:57
-
21:48
-
21:45
-
21:40
-
21:31
-
20:45
-
20:34
-
20:29
-
20:12
-
19:43
-
19:29
-
19:24
-
19:16
-
19:10
-
19:03
-
18:57
-
18:49
-
18:40
-
18:34
-
18:05
-
17:24
-
16:50
-
16:21
-
15:59
-
15:29
-
15:00
-
14:45
-
14:31
-
14:08
-
14:00
-
13:50
-
12:58
-
12:39