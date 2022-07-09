Гасли прокомментировал столкновение с Хэмилтоном на старте спринта Гран-при Австрии

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал столкновение на старте спринта Гран-при Австрии Формулы-1. Перед первым поворотом француз сместился левее и задел болид Льюиса Хэмилтона, после чего француза развернуло. Гасли закончил гонку 15-м.



«Я невероятно расстроен. Мы стартовали в спринте в топ-10, но ещё до первого поворота всё было кончено. Я не совсем знаю, что случилось, так что мне нужно позднее всё изучить. Но я был рядом с Льюисом, а потом внезапно моя машина оказалась в неверном направлении относительно трассы. Левая часть автомобиля после этого была сломана, так что оставшуюся часть гонки автомобиль был ужасен в управлении.



Завтра будет длинная гонка, так что нам нужно изучить, как можно пробиться вперёд», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».