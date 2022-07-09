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Хельмут Марко снова поблагодарил «Феррари»

Хельмут Марко снова поблагодарил «Феррари»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался об итогах спринтерской гонки Гран-при Австрии.

«Феррари» сегодня была близка к нам. К счастью для нас, они решили сражаться друг с другом, мы принимаем это с лёгким удивлением, но с благодарностью. Это дало Максу двухсекундное преимущество, с тех пор Макс просто контролировал отрыв.

Перед гонкой мы выяснили, что средние шины выдерживают гораздо лучше, чем мы думали. Посмотрим, что изменится от температуры, пойдём мы с одним пит-стопом или с двумя.

Серхио смог подняться с 13-й позиции на пятую, это даже больше, чем мы ожидали, так что у него будет гораздо лучшая стартовая позиция, чем в спринте. В первой части гонки Серхио просто старался не повредить машину. Все видели, что пройти Мика Шумахера было не так и просто», — приводит слова Хельмута Марко Speedweek.

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