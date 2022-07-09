Штайнер: очки Магнуссена стали возможны благодаря помощи Мика Шумахера

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги спринтерской гонки Гран-при Австрии.



«После проблем во второй тренировке, в которой мы оказались совсем не там, где хотелось бы, с точки зрения баланса машины, ребята проделали отличную работу, чтобы привести машину туда, где мы в итоге оказались. Оба гонщика проделали хорошую работу, Кевин был единственным, кто набрал очки, но это стало возможным благодаря помощи Мика. Сначала он долго сдерживал Переса, а затем Хэмилтона.



Было очень здорово видеть, как Мик сдерживает семикратного чемпиона мира. Это была очень хорошая командная работа, и я доволен результатом. Надеюсь, завтра мы снова сможем сделать что-то подобное и обе машины заработают очки», — приводит слова Гюнтера Штайнера пресс-служба команды.