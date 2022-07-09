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Феттель прокомментировал аварию с Албоном

Феттель прокомментировал аварию с Албоном
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал итоги спринта Гран-при Австрии и рассказал об аварии с гонщиком «Уильямса» Александером Албоном.

«Я считаю, что Алекс действовал излишне оптимистично, когда мы боролись в шестом повороте. Он врезался в меня, что лишило меня возможности занять более высокую стартовую позицию в гонке. Я смог выбраться обратно из гравия, но машина была повреждена.

Завтра я стартую с той же позиции, что и сегодня. Жаль, потому что я смог добиться прогресса на первых кругах и считаю решение провести спринт на «софте» верным. Впереди длинная гонка, так что мы постараемся сделать всё возможное, чтобы отыграть завтра позиции», — приводит слова Себастьяна Феттеля пресс-служба команды.

Напомним, победу в спринте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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