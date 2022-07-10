Хэмилтон недоволен аплодисментами болельщиков после его аварии в квалификации

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон осудил болельщиков, которые аплодировали после его аварии в квалификации Гран-при Австрии.
«Я не слышал этого во время аварии. В момент аварии и сразу после неё мне нужно было многое сделать. Но слышать это после того, что произошло — я не могу согласиться или оправдать такое поведение, несмотря ни на какие обстоятельства.
Гонщик после аварии может попасть в больницу. Вы этому радуетесь? У меня не укладывается в голове, что люди могут так себя вести, зная, насколько опасна Формула-1. Я благодарен за то, что после этой аварии я не оказался в больнице и не получил травм. Нельзя радоваться чужим падениям, травмам и авариям. Болельщики не должны были поступать так на Сильверстоуне после разворота Макса и не должны были так поступать здесь», — приводит слова Хэмилтона GPFans.
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