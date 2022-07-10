Сорокопуд набрал максимальные 100 баллов в квалификации RDS EUROPE в Казани

В субботу, 9 июля, стартовал третий этап межрегионального чемпионата по дрифту RDS EUROPE в Казани на KazanRing Canyon. Лучшим стал Денис Сорокопуд («Московский спорт») с максимально возможным результатом 100 баллов. Второй год подряд Денис выигрывает квалификацию в Казани.



Тимофей Добровольский, защищающий цвета команды WEGO и Championat.com, показал второй результат в квалификационных заездах (96 баллов) и в Топ-32 встретится с Сергеем Янзытовым.



В воскресенье борьба продолжится в парных заездах. В 11:00 состоится официальное открытие соревнований и парад пилотов, затем стартуют заезды Топ-32 (в 12:00). Вход для зрителей открыт с 9:00. Билеты можно приобрести на сайте или в кассах на входе.



Следить за успехами пилотов также можно в бесплатной прямой трансляции.