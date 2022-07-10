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Сорокопуд набрал максимальные 100 баллов в квалификации RDS EUROPE в Казани

Сорокопуд набрал максимальные 100 баллов в квалификации RDS EUROPE в Казани
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В субботу, 9 июля, стартовал третий этап межрегионального чемпионата по дрифту RDS EUROPE в Казани на KazanRing Canyon. Лучшим стал Денис Сорокопуд («Московский спорт») с максимально возможным результатом 100 баллов. Второй год подряд Денис выигрывает квалификацию в Казани.

Тимофей Добровольский, защищающий цвета команды WEGO и Championat.com, показал второй результат в квалификационных заездах (96 баллов) и в Топ-32 встретится с Сергеем Янзытовым.

В воскресенье борьба продолжится в парных заездах. В 11:00 состоится официальное открытие соревнований и парад пилотов, затем стартуют заезды Топ-32 (в 12:00). Вход для зрителей открыт с 9:00. Билеты можно приобрести на сайте или в кассах на входе.

Следить за успехами пилотов также можно в бесплатной прямой трансляции.

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