Сорокопуд набрал максимальные 100 баллов в квалификации RDS EUROPE в Казани

В субботу, 9 июля, стартовал третий этап межрегионального чемпионата по дрифту RDS EUROPE в Казани на KazanRing Canyon. Лучшим стал Денис Сорокопуд («Московский спорт») с максимально возможным результатом 100 баллов. Второй год подряд Денис выигрывает квалификацию в Казани.
Тимофей Добровольский, защищающий цвета команды WEGO и Championat.com, показал второй результат в квалификационных заездах (96 баллов) и в Топ-32 встретится с Сергеем Янзытовым.
В воскресенье борьба продолжится в парных заездах. В 11:00 состоится официальное открытие соревнований и парад пилотов, затем стартуют заезды Топ-32 (в 12:00). Вход для зрителей открыт с 9:00. Билеты можно приобрести на сайте или в кассах на входе.
Следить за успехами пилотов также можно в бесплатной прямой трансляции.
- 10 июля 2022
-
01:19
-
01:14
-
00:53
- 9 июля 2022
-
23:53
-
22:49
-
21:58
-
21:57
-
21:48
-
21:45
-
21:40
-
21:31
-
20:45
-
20:34
-
20:29
-
20:12
-
19:43
-
19:29
-
19:24
-
19:16
-
19:10
-
19:03
-
18:57
-
18:49
-
18:40
-
18:34
-
18:05
-
17:24
-
16:50
-
16:21
-
15:59
-
15:29
-
15:00
-
14:45
-
14:31
-
14:08