«Повзрывались колёса». Мазовец Вязович рассказал о проблемах на «Шёлковом пути»

Гонщик белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович рассказал, почему он показал только четвёртый результат на третьем этапе ралли-марафона «Шёлковый путь» и после этого уступил лидерство в генеральной классификации пилоту «КАМАЗ-мастер» Андрею Каргинову.



«Сегодня у нас повзрывались колёса, причём мы немного проехали после старта: меньше ста километров. Последние 30 километров опять были скоростные дороги, но мы уже не могли себе позволить быстро ехать, потому что запасок не было и было понятно, что идёт перегрев шин. По какой причине — непонятно, но обе задние шины лопнули. Одна через сто километров гонки, другая — чуть позже. Хотя они были новые: мы их сегодня поставили на этап», — рассказал Вязович в интервью пресс-службе команды «КАМАЗ-мастер».

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