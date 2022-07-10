Бинотто дал понять, станет ли «Феррари» отдавать приоритет Леклеру или Сайнсу

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что в команде не станут отдавать предпочтение ни одному из своих гонщиков — ни монегаску Шарлю Леклеру, ни испанцу Карлосу Сайнсу.



«Самая быстрая машина на трассе получает приоритет. Так вот, если у одного из пилотов позже в чемпионате будут лучшие шансы, то мы, безусловно, постараемся предоставить ему полный приоритет, однако на данный момент мы не в той ситуации. Когда мы отдаём командные приказы, все обвиняют нас и говорят, что должен быть конкурентный бой, но, когда у нас конкурентный бой, появляются разговоры о командных приказах. В общем, что бы мы ни делали, это всегда вызывает недовольство», — приводит слова Бинотто GPblog.

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