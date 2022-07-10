В Формуле-1 отреагировали на скандальное поведение болельщиков на Гран-при Австрии

В Формуле-1 подтвердили, что обсудили с промоутером Гран-при Австрии поведение некоторых болельщиков во время уикенда. Сообщалось, что в ходе соревнований ряд болельщиков получали оскорбления. Кроме того, некоторые заявили, что стали жертвами домогательств на трибунах.



«Нам стало известно, что некоторые болельщики подверглись совершенно неприемлемым комментариям со стороны других на Гран-при Австрии. Мы очень серьёзно относимся к подобным вопросам и обсудили их с промоутером и службой безопасности. Сейчас в наших планах провести встречу с теми, кто сообщил об инцидентах. Такое поведение неприемлемо», — говорится в заявлении, которое появилось в социальных сетях Формулы-1.



Гран-при Австрии проходит с 8 по 10 июля. Сегодня, 10 июля, состоится основная гонка этапа. Её начало запланировано на 16:00 мск.

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