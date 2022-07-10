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Хэмилтон: битва с «Хаасом» показала, что мощь «Феррари» сейчас слишком велика для нас

Хэмилтон: битва с «Хаасом» показала, что мощь «Феррари» сейчас слишком велика для нас
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Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказал мнение, что трудности, с которыми он столкнулся при обгоне пилотов «Хааса» в ходе спринта на Гран-при Австрии, показывают, что «Мерседес» пока не может преодолеть преимущество, которое есть у клиентов «Феррари» в плане скорости на прямой. Хэмилтону потребовалось несколько кругов, чтобы обойти Мика Шумахера, при этом он закончил заезд позади другого пилота «Хааса» Кевина Магнуссена.

«Трудно сказать, в чём дело, но мощь «Феррари» на данный момент слишком велика для нас. Конечно, наша команда здорово поработала. Надеюсь, в самой гонке всё сложится лучше», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

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