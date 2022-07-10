«КАМАЗ-мастер» занял первые два места на 4-м этапе «Шёлкового пути». Экипаж «МАЗа» — 3-й

Завершился четвёртый этап ралли-марафона «Шёлковый путь», который стартовал 6 июля в Астрахани. Лучший результат по его итогам показал экипаж Дмитрия Сотникова — он преодолел дистанцию за 4 часа 25 минут и 21 секунду. Вторым стал экипаж Эдуарда Николаева (+9.25). Оба экипажа представляют «КАМАЗ-мастер». Топ-3 замкнул Сергей Вязович (+17.14) из белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто».

Ралли-марафон «Шёлковый путь». Грузовики. Четвёртый этап



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 4.25,21.

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +9.25.

3. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +17.14.

Ралли-марафон «Шёлковый путь» проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая протяжённость трассы составит 4474 км, из которых 2800 км — это спецучастки.