Никита Мазепин стал третьим по итогам 4-го этапа «Шёлкового пути»
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Экс-пилот Формулы-1, россиянин Никита Мазепин стал третьим в классе мотовездеходов по итогам четвёртого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь». Победителем в этой категории стал товарищ Никиты по команде (Can-Am) Сергей Карякин. Второй результат показал Дмитрий Черкесов.
Ралли-марафон «Шёлковый путь». Мотовездеходы. Четвёртый этап:
1. Сергей Карякин — 5.00,42.
2. Дмитрий Черкесов +03,34.
2. Никита Мазепин +03,55.
3. Дмитрий Мордкович +08,14.
4. Армен Пузян +16,39.
Напомним, ралли-марафон «Шёлковый путь» проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая протяжённость составит 4474 км, из которых 2800 км — это спецучастки.
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