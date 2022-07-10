Никита Мазепин стал третьим по итогам 4-го этапа «Шёлкового пути»

Экс-пилот Формулы-1, россиянин Никита Мазепин стал третьим в классе мотовездеходов по итогам четвёртого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь». Победителем в этой категории стал товарищ Никиты по команде (Can-Am) Сергей Карякин. Второй результат показал Дмитрий Черкесов.



Ралли-марафон «Шёлковый путь». Мотовездеходы. Четвёртый этап:



1. Сергей Карякин — 5.00,42.

2. Дмитрий Черкесов +03,34.

2. Никита Мазепин +03,55.

3. Дмитрий Мордкович +08,14.

4. Армен Пузян +16,39.

Напомним, ралли-марафон «Шёлковый путь» проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая протяжённость составит 4474 км, из которых 2800 км — это спецучастки.