Леклер стал победителем Гран-при Австрии. Ферстаппен — второй, Хэмилтон — третий

В Шпильберге завершился Гран-при Австрии. Его победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Лидер чемпионата Макс Ферстаппен («Ред Булл») финишировал вторым. Тройку сильнейших замкнул семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

Гран-при Австрии. Гонка

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:24:24.312.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.532.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +41.217.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +58.972.

5. Эстебан Окон («Альпин») +1:08.436.

6. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.

7. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг.

10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг.

11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

12. Александер Албон («Уильямс») +1 круг .

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

15. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.

16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.

17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг.

18. Карлос Сайнс-младший («Феррари») — сошёл

19. Николас Латифи («Уильямс») — сошёл

20. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл.