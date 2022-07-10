Хэмилтон отреагировал на третий подиум в сезоне подряд
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу итогов Гран-при Австрии. Напомним, британец занял третье место. Победу одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
«Большое спасибо всем, кто поддерживал. Какая невероятная толпа собралась в эти выходные! Определённо не ожидал этого, вчера был трудный день, и в целом весь уикенд был непростым. Мы заняли третье и четвёртое место, для команды это отлично.
Я хочу также сказать большое спасибо нашим механикам, которые так усердно работали над восстановлением машины. В субботу утром у меня была совершенно новая машина, и, к сожалению, такое случается нечасто. В эти выходные мы добились некоторых улучшений, так что нам нужно просто продолжать работать над этим», — сказал Хэмилтон после гонки.
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