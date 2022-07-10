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Леклер вышел на второе место в общем зачёте Ф-1. Отставание от Ферстаппена — 38 очков

Леклер вышел на второе место в общем зачёте Ф-1. Отставание от Ферстаппена — 38 очков
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После победы на Гран-при Австрии Формулы-1 пилот «Феррари» Шарль Леклер вышел на второе место в общем зачёте и сократил отставание от сохраняющего лидерство Макса Ферстаппена до 38 очков.

Формула-1. Личный зачёт
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 208 очков
2. Шарль Леклер («Феррари») — 170
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 151
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 133
5. Джордж Расселл («Мерседес») — 128
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 109
7. Ландо Норрис («Макларен») — 64
8. Эстебан Окон («Альпин») — 52
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 46
10. Фернандо Алонсо («Альпин») — 29
11. Кевин Магнусен («Хаас») — 22
12. Даниэль Риккардо («Макларен») — 17
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 16
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 15
15. Мик Шумахер («Хаас») — 12
16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 11
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 5
18. Александер Албон («Уильямс») — 3
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 3
20. Николас Латифи («Уильямс») — 0
21. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») — 0.

В Кубке конструкторов отрыв «Ред Булл» сократился на шесть баллов — «Феррари» теперь отстаёт на 56. «Мерседес» удерживает третью позицию, а в борьбе за четвёртую у «Макларена» и «Альпин» теперь равное количество очков. Кроме того, «Хаас» опередил «Альфа Таури» и вышел на восьмую позицию.

Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 359 очков
2. «Феррари» — 303
3. «Мерседес» — 237
4. «Макларен» — 81
5. «Альпин» — 81
6. «Альфа Ромео» — 51
7. «Хаас» — 34
8. «Альфа Таури» — 27
9. «Астон Мартин» — 18
10. «Уильямс» — 3.

Мечты «Феррари» о дубле сгорели с машиной Сайнса, а Леклера победы чуть не лишила педаль! Мечты «Феррари» о дубле сгорели с машиной Сайнса, а Леклера победы чуть не лишила педаль!
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