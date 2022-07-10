Леклер вышел на второе место в общем зачёте Ф-1. Отставание от Ферстаппена — 38 очков

После победы на Гран-при Австрии Формулы-1 пилот «Феррари» Шарль Леклер вышел на второе место в общем зачёте и сократил отставание от сохраняющего лидерство Макса Ферстаппена до 38 очков.



Формула-1. Личный зачёт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 208 очков

2. Шарль Леклер («Феррари») — 170

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 151

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 133

5. Джордж Расселл («Мерседес») — 128

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 109

7. Ландо Норрис («Макларен») — 64

8. Эстебан Окон («Альпин») — 52

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 46

10. Фернандо Алонсо («Альпин») — 29

11. Кевин Магнусен («Хаас») — 22

12. Даниэль Риккардо («Макларен») — 17

13. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 16

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 15

15. Мик Шумахер («Хаас») — 12

16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 11

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 5

18. Александер Албон («Уильямс») — 3

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 3

20. Николас Латифи («Уильямс») — 0

21. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») — 0.



В Кубке конструкторов отрыв «Ред Булл» сократился на шесть баллов — «Феррари» теперь отстаёт на 56. «Мерседес» удерживает третью позицию, а в борьбе за четвёртую у «Макларена» и «Альпин» теперь равное количество очков. Кроме того, «Хаас» опередил «Альфа Таури» и вышел на восьмую позицию.



Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 359 очков

2. «Феррари» — 303

3. «Мерседес» — 237

4. «Макларен» — 81

5. «Альпин» — 81

6. «Альфа Ромео» — 51

7. «Хаас» — 34

8. «Альфа Таури» — 27

9. «Астон Мартин» — 18

10. «Уильямс» — 3.