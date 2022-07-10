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«Лишился дара речи». Сайнс — о возгорании болида на Гран-при Австрии

«Лишился дара речи». Сайнс — о возгорании болида на Гран-при Австрии
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Пилот команды «Феррари», испанец Карлос Сайнс прокомментировал досрочное завершение гонки Гран-при Австрии, которая состоялась сегодня, 10 июля, в Шпильберге. Напомним, Сайнс сошёл с дистанции из-за возгорания болида.

«От двигателя не поступило никакой информации о том, что это должно произойти. Я лишился дара речи, поскольку это, конечно же, серьёзная потеря очков и неприятный исход для всей команды. Считаю, что мы смогли бы побороться за первое или второе место.

Сегодня мы были быстры, а износ шин был крайне низким. Итак, я приму ситуацию и постараюсь как можно скорее перевернуть эту страницу. Тяжело мириться с этим, поскольку мы собирались урезать очки Максу и «Ред Булл», – сказал пилот после гонки.

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Карлос Сайнс сошёл с гонки Гран-при Австрии из-за возгорания болида
Комментарии
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