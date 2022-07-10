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Шарль Леклер впервые в карьере выиграл гонку, не стартовав с поул-позишен

Шарль Леклер впервые в карьере выиграл гонку, не стартовав с поул-позишен
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер одержал на Гран-при Австрии Формулы-1 свою пятую победу в карьере в чемпионате мира. Интересно, что при этом успех на трассе «Ред Булл Ринг» стал для монегаска первым, когда он стартовал не с поул-позишен. В четырёх предыдущих случаях Леклер неизменно начинал гонку с поул-позишен после победы в квалификации.

Гран-при Австрии. Гонка

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:24:24.312.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.532.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +41.217.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +58.972.
5. Эстебан Окон («Альпин») +1:08.436.
6. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.
7. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг.
10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг.
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
12. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
15. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг.
18. Карлос Сайнс-младший («Феррари») — сошёл
19. Николас Латифи («Уильямс») — сошёл
20. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл.

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