Глава «Феррари» — о выступлении на ГП Австрии: не смог досмотреть последние четыре круга

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал выступление команды в гонке Гран-при Австрии, которая состоялась сегодня, 10 июля, в Шпильберге. Напомним, Шарль Леклер стал победителем этапа, а Карлос Сайнс сошёл с дистанции из-за возгорания болида.
«Сегодня было немало хороших моментов, начиная с победы. Я рад за Шарля, он провёл фантастическую гонку. Это было важно для него. Мы одержали победы на двух уикендах подряд, здесь и в Сильверстоуне, и есть хорошие прогнозы на предстоящие. Команда отлично поработала над машинами.
На последних четырёх кругах я перестал смотреть гонку из-за Леклера (у Леклера возникли проблемы с педалью газа. – Прим. «Чемпионата»). Я занимался попутными вещами, слушал сообщения инженеров и надеялся, что мы дотянем до финиша», – приводит слова Бинотто издание Motorsport Italia.
- 10 июля 2022
-
21:50
-
21:47
-
21:32
-
21:26
-
21:13
-
20:41
-
20:38
-
20:35
-
20:27
-
20:14
-
20:09
-
20:07
-
19:53
-
19:47
-
19:35
-
19:00
-
18:51
-
18:40
-
18:14
-
18:10
-
18:05
-
17:29
-
17:28
-
16:57
-
16:06
-
16:00
-
15:50
-
15:24
-
14:37
-
14:12
-
14:03
-
13:57
-
12:48
-
12:17
-
12:12