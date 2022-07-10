Глава «Феррари» — о выступлении на ГП Австрии: не смог досмотреть последние четыре круга

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал выступление команды в гонке Гран-при Австрии, которая состоялась сегодня, 10 июля, в Шпильберге. Напомним, Шарль Леклер стал победителем этапа, а Карлос Сайнс сошёл с дистанции из-за возгорания болида.

«Сегодня было немало хороших моментов, начиная с победы. Я рад за Шарля, он провёл фантастическую гонку. Это было важно для него. Мы одержали победы на двух уикендах подряд, здесь и в Сильверстоуне, и есть хорошие прогнозы на предстоящие. Команда отлично поработала над машинами.

На последних четырёх кругах я перестал смотреть гонку из-за Леклера (у Леклера возникли проблемы с педалью газа. – Прим. «Чемпионата»). Я занимался попутными вещами, слушал сообщения инженеров и надеялся, что мы дотянем до финиша», – приводит слова Бинотто издание Motorsport Italia.