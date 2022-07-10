«Убирайтесь». Вольф жёстко обратился к болельщикам, которые оскорбляют группы меньшинств

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф обратился к болельщикам Формулы-1, которые проявляют расизм, сексизм или гомофобию.

«Если вы настоящий болельщик Формулы-1, какой бы ни была команда, какой бы ни был гонщик, вы не можете быть расистом, вы не можете быть гомофобом, вы не можете быть сексистом, потому что вы не подходите для Формулы-1, и мы не хотим вас видеть.

С другой стороны, мы должны быть внимательны к тому, что есть несколько пьяных тупиц, которые не понимают, как устроен мир сегодня, мы не должны осуждать 99,9% болельщиков, которые приходят сюда. Всегда найдутся такие идиоты, но надеюсь, мы обеспечили хорошее шоу для остальных.



Вы должны сообщить о нарушителях службе безопасности, если сможете, и они должны прочитать моё предложение — «Вы нам не нужны, убирайтесь», — приводит слова Вольфа The Race.