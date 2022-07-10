Судьи объяснили, почему Алонсо избежал штрафа за небезопасный выпуск с пит-стопа

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо сохранил 10-ю позицию по итогам гонки Гран-при Австрии на трассе «Ред Булл Ринг». Испанцу пришлось провести третий внеплановый пит-стоп, поскольку после второго Алонсо почти сразу почувствовал вибрацию в одном из колёс.



Судьи изучили повторы второго пит-стопа, которые показали, что обслуживание машины прошло планово, и ничто не свидетельствовало о том, что Фернандо выпустили обратно с плохо закреплённым колесом. Какие-либо проблемы проявились лишь в третьем повороте, где переднее левое колесо начало слегка сходить со своего места. После этого Алонсо запросил повторный пит-стоп.



В итоге стюарды посчитали, что команда «Альпин» действовала корректно, с соблюдением всех процедур, так что Алонсо не заслуживает какого-либо штрафа.