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Вольф: рад за первое место Леклера на Гран-при Австрии

Вольф: рад за первое место Леклера на Гран-при Австрии
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал выступление команды в гонке Гран-при Австрии, которая состоялась сегодня, 10 июля, в Шпильберге. Напомним, Льюис Хэмилтон взобрался на третью ступень пьедестала почёта. Его напарник Джордж Расселл финишировал четвёртым.

«Сегодня мы заняли третье и четвёртое место. И если вспомнить о том, что в пятницу мы разбили две машины, то это хороший результат. Однако нам не хватает двух-трёх десятых до борьбы за лидерство. У нас имеются проблески с машиной, но затем они снова исчезают. В гонке мы выступили лучше, чем в квалификации, однако нам пришлось серьёзно отыгрываться после инцидентов в спринторской гонке и сегодня.

Приятно видеть Шарля на верней ступеньке пьедестала. Ему не везло, но сегодня была борьба за лидерство. Нам же нужно поработать над машиной, чтобы сократить отставание», – приводит слова Вольфа пресс-служба команды.

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