После гонки Ф-2 двух пилотов лишили победы. Выиграл финишировавший 4-м

После финиша основной гонки Формулы-2 в Австрии различные наказания получили все три пилота, занявшие три верхние позиции. Ещё во время гонки было объявлено о пятисекундном штрафе за несоблюдение пределов трассы для ставшего вторым Роберто Мери. Позднее было объявлено о дисквалификации победителя гонки Рихарда Версхора, так как в его машине оказалось недостаточно топлива. Наконец, 20-секундный штраф получил Джехан Дарувала, так как механики сушили его стартовую позицию, что запрещено правилами.



Соответственно, победа в гонке досталась Логану Сардженту, а Роберто Мери всё-таки попал на подиум. При этом команда Мери «Кампос» попробовала оспорить наказание испанца, однако вряд ли добьётся успеха.



Формула-2. Австрия. Основная гонка:



1. Логан Сарджент — 40 кругов.

2. Энцо Фиттипальди +14.6.

3. Роберто Мери +15.7.

4. Деннис Хаугер +20.1.

5. Джейк Хьюз +24.2.

6. Олли Колдуэлл +26.2.

7. Аюму Иваса +27.2.

8. Юри Випс +27.9.

9. Рой Ниссани +28.5.

10. Лиам Лоусон +30.0.

11. Фелипе Другович +33.1.

12. Джехан Дарувала +33.7.

13. Тео Пуршер +33.9.

14. Фредерик Вести +40.8.

22. Рихард Версхор — дисквалифицирован.

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