После гонки Ф-2 двух пилотов лишили победы. Выиграл финишировавший 4-м

После финиша основной гонки Формулы-2 в Австрии различные наказания получили все три пилота, занявшие три верхние позиции. Ещё во время гонки было объявлено о пятисекундном штрафе за несоблюдение пределов трассы для ставшего вторым Роберто Мери. Позднее было объявлено о дисквалификации победителя гонки Рихарда Версхора, так как в его машине оказалось недостаточно топлива. Наконец, 20-секундный штраф получил Джехан Дарувала, так как механики сушили его стартовую позицию, что запрещено правилами.
Соответственно, победа в гонке досталась Логану Сардженту, а Роберто Мери всё-таки попал на подиум. При этом команда Мери «Кампос» попробовала оспорить наказание испанца, однако вряд ли добьётся успеха.
Формула-2. Австрия. Основная гонка:
1. Логан Сарджент — 40 кругов.
2. Энцо Фиттипальди +14.6.
3. Роберто Мери +15.7.
4. Деннис Хаугер +20.1.
5. Джейк Хьюз +24.2.
6. Олли Колдуэлл +26.2.
7. Аюму Иваса +27.2.
8. Юри Випс +27.9.
9. Рой Ниссани +28.5.
10. Лиам Лоусон +30.0.
11. Фелипе Другович +33.1.
12. Джехан Дарувала +33.7.
13. Тео Пуршер +33.9.
14. Фредерик Вести +40.8.
22. Рихард Версхор — дисквалифицирован.
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