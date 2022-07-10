Бинотто объяснил, как «Феррари» удалось спровоцировать проблемы «Ред Булл»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал о стратегии Шарля Леклера на Гран-при Австрии.

«Мы не ожидали, что будем так сильны сегодня. В том смысле, что вчера у нас было ощущение, что у нас есть что-то большее, чем у них, но не настолько. Потом, что ж, иногда всё меняется: гонщики изучают данные спринтерских гонок по ночам, чтобы понять, как ещё лучше использовать шины. Между вчерашним и сегодняшним днём Шарль понял, что ему нужно с первых кругов доставлять Ферстаппену проблемы. Он понимал, что ему придётся давить на него, чтобы заставить его изнашивать шины, и это был правильный выбор. Это был плод совместной работы с инженерами, и, конечно, этот результат очень приятен.

Целью было заставить его давить с самого начала, а затем попытаться дифференцировать стратегии. Затем мы фактически заставили его заехать на пит-стоп намного раньше, чем планировалось, и это привело к тому, что он сделал три остановки. С другой стороны, мы планировали сделать только две. Для нас было важно вывести Ферстаппена на две остановки и извлечь из этого максимум пользы. Нам удалось сделать это с обеими машинами, но с Карлосом не всё прошло гладко, и это вызывает горечь, потому что мы могли бы привезти домой отличный результат. Но мы добились двух побед подряд, мы хорошо работаем и должны сохранять высокую мотивацию, мы хотим добиться ещё большего в следующих гонках», — приводит слова Бинотто Motorsport.