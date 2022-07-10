Бинотто объяснил, как «Феррари» удалось спровоцировать проблемы «Ред Булл»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал о стратегии Шарля Леклера на Гран-при Австрии.
«Мы не ожидали, что будем так сильны сегодня. В том смысле, что вчера у нас было ощущение, что у нас есть что-то большее, чем у них, но не настолько. Потом, что ж, иногда всё меняется: гонщики изучают данные спринтерских гонок по ночам, чтобы понять, как ещё лучше использовать шины. Между вчерашним и сегодняшним днём Шарль понял, что ему нужно с первых кругов доставлять Ферстаппену проблемы. Он понимал, что ему придётся давить на него, чтобы заставить его изнашивать шины, и это был правильный выбор. Это был плод совместной работы с инженерами, и, конечно, этот результат очень приятен.
Целью было заставить его давить с самого начала, а затем попытаться дифференцировать стратегии. Затем мы фактически заставили его заехать на пит-стоп намного раньше, чем планировалось, и это привело к тому, что он сделал три остановки. С другой стороны, мы планировали сделать только две. Для нас было важно вывести Ферстаппена на две остановки и извлечь из этого максимум пользы. Нам удалось сделать это с обеими машинами, но с Карлосом не всё прошло гладко, и это вызывает горечь, потому что мы могли бы привезти домой отличный результат. Но мы добились двух побед подряд, мы хорошо работаем и должны сохранять высокую мотивацию, мы хотим добиться ещё большего в следующих гонках», — приводит слова Бинотто Motorsport.
- 10 июля 2022
-
21:50
-
21:47
-
21:32
-
21:26
-
21:13
-
20:41
-
20:38
-
20:35
-
20:27
-
20:14
-
20:09
-
20:07
-
19:53
-
19:47
-
19:35
-
19:00
-
18:51
-
18:40
-
18:14
-
18:10
-
18:05
-
17:29
-
17:28
-
16:57
-
16:06
-
16:00
-
15:50
-
15:24
-
14:37
-
14:12
-
14:03
-
13:57
-
12:48
-
12:17
-
12:12