Мик Шумахер — о Гран-при Австрии: было весело снова бороться с Хэмилтоном

Пилот «Хааса» Мик Шумахер высказался по поводу итогов Гран-при Австрии. Немец занял в воскресной гонке шестое место, приняв участие в нескольких напряжённых сражениях с соперниками, включая Льюиса Хэмилтона. В итоге Шумахер финишировал на две позиции выше своего партнёра по «Хаасу» Кевина Магнуссена.
«Снова бороться с Льюисом было весело. Я чувствовал себя совсем по-другому, чем вчера, очевидно, зная, что мы должны беречь шины. Довольно скоро я почувствовал, что это не будет гонка с одним пит-стопом только из-за шин — ветер был совсем другим, и с ним было трудно справиться. Там было тяжело, но после Сильверстоуна это ещё один финиш в десятке с двумя пилотами «Хааса», так что все в команде могут быть очень довольны результатом. Быть признанным лучшим гонщиком дня тоже очень приятно, так что спасибо всем», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».
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