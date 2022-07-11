«Не хотел оставлять горящую машину на ходу». Сайнс объяснил сход на этапе Ф-1 в Австрии

Пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс объяснил свой сход в гонке Гран-при Австрии, состоявшейся вчера, 10 июля, в Шпильберге. Напомним, Сайнс выпрыгнул из болида прямо на ходу после того, как он загорелся. Однако, по словам пилота, он не сразу принял решение о спасении.
«Была непростая ситуация. Я осознал, что машина горит, но при этом жал на тормоз, ведь как только попробовал выпрыгнуть, то увидел, что она катится назад. Я не хотел оставлять машину саму по себе, без контроля, пока она катилась назад. Я звал маршалов на помощь, чтобы они подложили что-то под колёса, но, думаю, весь процесс был немного медленным.
В какой-то момент огонь стал слишком сильным, так что мне пришлось выпрыгнуть вне зависимости от происходящего. В этот момент первый маршал прибежал и остановил болид. Определённо, эту ситуацию нужно изучить: что мы могли бы сделать немного быстрее. Ситуация была непростой», – приводит слова Сайнса издание GPFans.
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