Каргинов рассказал о серии поломок на 4-м этапе «Шёлкового пути»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов рассказал о проблемах со своим грузовиком на четвёртом этапе ралли-марафона «Дакар»-2022. Из-за них Каргинов потерял не только лидерство в генеральной классификации, но и реальные шансы на высокий результат.
«Всё началось с того, что правое переднее колесо сдулось, пришлось его менять. Дальше почувствовали, что, скорее всего, вышел из строя редуктор – пропала тяга, машина очень тяжело двигалась. Но она ехала, и мы решили продолжить движение. И, видимо, двигаясь на заднем приводе, сломали еще одну полуось, и машина практически перестала ехать. Закончилось же все тем, что разлетелся передний карданный вал, который пробил масляный поддон двигателя. Мы устранили причину течи, а кардана с собой не было. Стали чинить: обматывали скотчем, клеем клеили. Дальше начинали движение, потом «лечили» машину, и так далее.
За нами ехал экипаж Сергея Куприянова, он остановился, спросил, чем помочь. Взяли у него ветошь, воронку, по мелочи еще что-то. Заканчивали этап в темноте — с фарами ехать совсем необычно. Когда приезжаешь к трамплину или препятствию, то не видишь, что за ним, и приходилось тормозить. Также берегли машину, чтобы добраться до бивуака. Рассчитываем, что завтра выйдем на старт», — приводит слова Каргинова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».
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