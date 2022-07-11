Штайнер: будущее Шумахера в «Хаасе» зависит не только от «Феррари»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о том, что будущее пилота Мика Шумахера в команде зависит не только от «Феррари».

«Я не буду говорить о каких-либо контрактах «Феррари» с нами. А также о контрактах между «Феррари» и Миком, потому что я не знаю их в деталях. Предположения о том, что только от «Феррари» зависит, кто из гонщиков станет вторым пилотом «Хааса» в 2023 году, не так однозначны. Вы не должны делать вывод, что «Феррари» говорит нам, что мы должны делать. У нас есть право голоса», — приводит слова Штайнера Motorsport-Total.

На Гран-при Австрии немец занял шестое место, приняв участие в нескольких напряжённых сражениях с соперниками, включая Льюиса Хэмилтона. В итоге Шумахер финишировал на две позиции выше своего партнёра по «Хаасу» Кевина Магнуссена.