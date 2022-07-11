Россиянин впервые в истории выиграл ЧЕ по картингу. В этом классе у Квята две бронзы

Российский гонщик Анатолий Хавалкин стал победителем чемпионата Европы по картингу. Он стал первым россиянином, которому это удалось.

Финал чемпионата проходил с 8 по 10 июля в итальянской Франчакорте. Бронзовой медали Анатолия за выступление на этапе стало достаточно, чтобы одержать итоговую победу в соревновании.

Российский спортсмен завоевал чемпионский титул, набрав 86 баллов и опередив ближайшего из соперников на 19 очков. Дмитрий Матвеев, выступавший в этом же классе, стал четвёртым по итогам заезда, Кирилл Куцков занял 12-е место, а Кирилл Дзитиев закончил гонку 16-м.

Стоит отметить, что в этом же классе в своё время выступал бывший гонщик Формулы-1 Даниил Квят. На его счету две бронзовые медали.