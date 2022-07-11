В «Мерседесе» уверены, что решение оштрафовать Расселла было слишком суровым

Главный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин оценил выступление Джорджа Расселла на Гран-при Австрии.



Расселл уже на стартовом круге столкнулся с пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом, но сумел в итоге завершить гонку на четвёртом месте.



«Это был очень тяжёлый уикенд в нашем гараже, но приятно уезжать, заняв третью и четвёртую позиции. Мы уверены, что штраф Расселла за инцидент с Пересом был слишком суровым. Он был на апексе, заехав на верхний бордюр, и оставил достаточно места. Нам пришлось менять переднее антикрыло после этого контакта, так что у нас получилась долгая остановка. Расселлу дважды пришлось прорываться через весь пелотон, но он великолепно справился и использовал все возможности», — цитирует Шовлина RaceFans.

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