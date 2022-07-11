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Бинотто: надёжность «Феррари» — повод для беспокойства в ближайших гонках

Бинотто: надёжность «Феррари» — повод для беспокойства в ближайших гонках
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал проблемы команды с надёжностью, которые возникали в последних гонках, и высказался о поломке на болиде Сайнса, которая привела к пожару.

«По звуку было похоже на то, что произошло в Баку. В Маранелло упорно работают над решением. Надёжность — повод для беспокойства в ближайших гонках, но я уверен, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе команда сможет это решить. У нас эффективный двигатель, и, надеюсь, мы сделаем его надёжным.

Улучшения потребуют времени. Нужно спроектировать детали, изготовить их и проверить. Нескольких недель будет недостаточно. В краткосрочной перспективе мы постараемся контролировать километраж компонентов», — цитирует Бинотто Corriere della Sera.

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