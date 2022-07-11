Тед Кравиц назвал причину, по которой Пиастри не стал подписывать контракт с «Уильямсом»

Обозреватель Sky Sports Тед Кравиц считает, что молодой пилот Оскар Пиастри не стал подписывать контракт с «Уильямсом» из-за того, что он ждёт предложения от «Макларена» в связи с неудачными выступлениями Даниэля Риккардо.
«Ходит много слухов о том, почему Оскар Пиастри не подписал контракт с «Уильямсом». Может быть, причина задержки в том, что он и его менеджер Марк Уэббер рассматривают возможность замены Даниэля Риккардо в «Макларене»?
По мере того как проходит каждая гонка, а очки и результаты не приносят Даниэлю Риккардо реальных результатов, возникает всё больше подозрений о том, что «Макларен» предложит место Риккардо Пиастри на 2023 год.
Очевидно, что в этом случае Даниэль Риккардо, возможно, будет выступать за «Макларен» в другом месте [в одной из других гоночных серий] или вообще займётся чем-то другим», — приводит слова Кравица Daily Mail.
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